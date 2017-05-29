Прилетели: мотопарапланериста оштрафуют за несанкционированные полеты над Копейском

Пилоту мотопараплана, летавшему над Копейском, грозит штраф.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской транспортной прокуратуры, мужчина поднялся в небо на мотопараплане неподалеку от поселка Бажово, не имея разрешения на использование воздушного пространства.
«Транспортным прокурором Челябинской области по данному факту открыто административное производство в связи с нарушением правил использования воздушного пространства лицами, не имеющими права на осуществление такой деятельности», – отметили в надзорном ведомстве.
Теперь южноуральцу грозит штраф в 3-5 тысяч рублей.
Челябинск, Олег Кирьянов
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