Будьте как дома: в Озерске сотрудников скорой переселили в полуразрушенный барак (ВИДЕО)

Публикации за 29.05.17

Сотрудники центральной медсанчасти №71 Озерска пожаловались на аварийное здание, выделенное им для отдыха и сна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кадры прогнившего одноэтажного барака с раскуроченным крыльцом, в котором ранее располагалось пульмонологическое отделение горбольницы, а теперь оборудована комната отдыха для водителей скорой помощи, на днях появились в соцсетях.

Автор видеоролика демонстрирует «внутреннее убранство» ветхоаварийного здания и отмечает, что с недавнего времени он и его коллеги вынуждены коротать свободное от выездов к пациентам время под прогнившим потолком, среди обшарпанных стен, разбитых окон и сломанных дверей.

Красочности выделенной медикам комнаты также добавляют неисправная сантехника, заплесневелая штукатурка, проблемы с электропроводкой и прогнившие полы. Причем некоторые помещения барака и вовсе заперты на замок. Как вариант – для избежания травмирования в случае непредвиденного обрушения потолочных перекрытий.

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Работники скорой Озерска выражают огромную «благодарность» руководству городской медицины, позволившему им отдыхать и обедать в столь «комфортных» условиях.

В свою очередь, администрация медсанчасти объясняет перемещение водителей скорой помощи в другое здание непредвиденными обстоятельствами, а также отмечает, что временная мера.

Как сообщил РИА «Новый День» начальник Центральной медсанчасти №71 Озерска Евгений Фомин, собственником помещения, где на протяжении многих лет, располагалась удобная для сотрудников скорой комната отдыха, является многоотраслевое муниципальное предприятие коммунального хозяйства. Все это время ММПКХ сдавало имущество в аренду медсанчасти, однако в начале мая коммунальщики потребовали в двухнедельный срок освободить занятое медучреждением помещение.

За неимением другого варианта, сотрудников скорой пришлось переселить в здание напротив, отмечает Фомин. Причем сделать хотя бы косметический ремонт в новой-старой комнате отдыха администрация медсанчасти не успела. Руководство ЦМСЧ отмечает, что сотрудникам скорой была представлена полная информация о причинах переселения, кроме того, они осведомлены о временном характере размещения комнаты отдыха в другом помещении.

В настоящее время руководство ЦМСЧ №71 пытается договориться с администрацией Озерска и, в частности, с муниципальным предприятием, о дальнейшем использовании ранее арендованных помещений под нужны санчасти.

Челябинск, Юлия Димова

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