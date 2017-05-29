Житель Челябинска угрожал взорвать ледовую арену «Трактор»

Публикации за 29.05.17

Житель Челябинска решил «заминировать» спортивный объект.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшую субботу днем в единую дежурно-диспетчерскую службу Челябинска поступил звонок от местного жителя. Разъяренный мужчина заявил, что ему надоели звуки музыки, доносящиеся со стороны ледовой арены «Трактор». Звонивший пообещал, что в случае продолжения шума арена «взлетит на воздух».

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось принять соответствующие меры безопасности. Спортивное сооружение и близлежащую территорию обыскали, но никаких взрывчатых предметов и устройств обнаружено не было.

Позднее стражи порядка установили личность «телефонного минера» – им оказался ранее судимый 41-летний местный житель. На данный момент мужчина задержан.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 29.05.17

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