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Челябинск

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Публикации за 29.05.17

В Челябинске ищут педофила, растлившего троих детей

В Челябинске ищут педофила, растлившего троих детей

Челябинские следователи ищют педофила, который подозревается в растлении троих несовершеннолетних.

Как передает корреспондент РИА , преступление было совершено еще в декабре минувшего года на территории средней школы номер 103, расположенной по улице 60 лет Октября в Металлургическом районе. Информация об этом была опубликована в социальных сетях.

Следователи установили, что южноуралец совершил «иные действия сексуального характера» в отношении троих детей. При этом сам злоумышленник до сих пор разгуливает на свободе.

На данный момент по этому факту открыто уголовное производство. Сотрудники полиции просят жителей города оказать помощь в поиске подозреваемого и сообщать любую известную информацию в следственный отдел по Металлургическому районе по телефонам 8(951)451-87-24, 8(351)721-65-92 или 8(351)721-97-01, а также в ОМВД «Металлургический».

Челябинск, Олег Кирьянов

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