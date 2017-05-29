NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , ,

Публикации за 29.05.17

В Челябинске рухнувшее дерево придавило два автомобиля

В Челябинске рухнувшее дерево придавило два автомобиля

Дерево упало на два припаркованных рядом автомобиля в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА , владельцы пострадавших иномарок вот уже несколько дней не могут получить к ним доступ. Об этом сообщают челябинцы в социальных сетях.

Накануне утром в социальных сетях появились фотографии с места происшествия, на которых видно, как деревья повалились прямо на крыши легковых автомобилей марок Nissan и Kia.

«Мне неизвестно, когда точно это случилось, но в эту субботу деревья на автомобилях уже лежали. Этим утром они еще оставались на месте», – рассказала девушка, сделавшая опубликованные в сети фотографии.

В результате падения дерева у одного из автомобилей выбило заднее остекление, а у второго – сильно смялась крыша. Вот уже несколько дней владельцы пострадавших машин не могут получить к ним доступ.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 29.05.17

В Челябинске ищут педофила, растлившего троих детей. / Житель Челябинска угрожал взорвать ледовую арену «Трактор». / Прилетели: мотопарапланериста оштрафуют за несанкционированные полеты над Копейском.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter