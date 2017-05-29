В Челябинске рухнувшее дерево придавило два автомобиля

Публикации за 29.05.17

Дерево упало на два припаркованных рядом автомобиля в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», владельцы пострадавших иномарок вот уже несколько дней не могут получить к ним доступ. Об этом сообщают челябинцы в социальных сетях.

Накануне утром в социальных сетях появились фотографии с места происшествия, на которых видно, как деревья повалились прямо на крыши легковых автомобилей марок Nissan и Kia.

«Мне неизвестно, когда точно это случилось, но в эту субботу деревья на автомобилях уже лежали. Этим утром они еще оставались на месте», – рассказала девушка, сделавшая опубликованные в сети фотографии.

В результате падения дерева у одного из автомобилей выбило заднее остекление, а у второго – сильно смялась крыша. Вот уже несколько дней владельцы пострадавших машин не могут получить к ним доступ.

Челябинск, Олег Кирьянов

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