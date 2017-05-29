Аварийная многоэтажка в центре Челябинска осыпается на глазах (ФОТО)

Публикации за 29.05.17

Многострадальный дом №61 по проспекту Ленина может рухнуть в в любую секунду. Капитальный ремонт аварийного здания отложен на неопределенное время.

Как уже сообщало РИА «Новый День», на протяжении последних двух лет тяжеловесные конструкции многоэтажки в центре Челябинска то и дело грозятся упасть на головы проходящим мимо пешеходам. В июне 2015 года обвалился один из балконов, расположенный на фасаде жилого дома. Осенью того же года прямо на дворовую площадку упало основание уже другого балкона.

Проведенная экспертиза показала, что все 66 балконных конструкций следует немедленно демонтировать либо провести их капитальный ремонт. Аварийное состояние фасада специалисты объяснили в том числе и нарушениями, допущенными при строительстве дома. Металлические крепления, врезанные в стену многоквартирного дома, не соответствуют заданным параметрам.

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При этом общий вес балконов достигает 4 тонн, а заложенный проектировщиками запас прочности не превышает и 9%. Даже незначительные разрушения каменной кладки опорной зоны могут привести к полному обрушению балконов.

Вдобавок, под штукатурным слоем фасада эксперты обнаружили необожженный кирпич, легко рассыпающийся в руках.

Требуется реконструкция и всех карнизов дома: из-за отсутствия сцепления с поверхностью древесины высока вероятность обрушения больших фрагментов штукатурного слоя.

Чтобы минимизировать риски обрушения фасада здания, обслуживающая дом организация установила металлические подпорки: с одной стороны неприглядные конструкции крепятся к земле, с другой – удерживают от разрушения наиболее уязвимые участки стены.

Недавно фасад дома по проспекту Ленина украсили дополнительными подпорками и сделали перекрытие, так как вокруг одного из окон начал осыпаться фасад, и куски штукатурки падают прямо на пешеходов.

В пресс-службе ООО УК «Ремжилзаказчик» корреспонденту РИА «Новый День» пояснили, что в настоящий момент проводится ежедневный обход дома, чтобы своевременно обнаружить новые трещины и повреждения. При этом вопрос о проведении капитального ремонта здания до сих пор висит в воздухе.

Напомним, ранее жилая многоэтажка уже была включена в первый этап региональной программы капремонта. В прошлом году в доме планировалось заменить магистрали горячего и холодного водоснабжения, электросети, систему водоотведения, капитально отремонтировать подвал. Однако приступить к работам статус дома: 1995 года многоэтажка признана объектом культурного наследия. А решения о капитальном ремонте подобных зданий принимаются в особом порядке.

На сегодняшней день договоренности с региональным министерством культуры, минстроем, челябинской мэрии, а главное, с собственниками аварийного дома не достигнуты.

По словам пресс-секретаря УК «Ремжилзаказчик» Ольгой Солодянкиной, городские чиновники предложили жильцам снести аварийные конструкции и украсить фасад декоративными балконами на французский манер, однако те отказались. На встрече собственников в администрации Челябинска также рассматривался вариант удлинения балконных шпал до нужного размера, чего в свое время не сделали домостроители. Однако в этом случае часть металлического основания изуродует комнату, примыкающую к балкону. Внутри помещений останутся «хвосты» закладных. Нерешен вопрос и с ремонтом объекта культурного наследия. Чтобы вычеркнуть дом из списка памятников архитектуры, одного желания провести капремонт недостаточно. «Пока лишь мы может рассчитать необходимую стоимость восстановительных работ. Региональный оператор уже выбрал подрядчика для разработки проектно-сметной документации, – добавила Солодянкина. – Непосредственно к самому капремонту планируем приступить не раньше следующего года».

Челябинск, Юлия Димова, Евгений Полак

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