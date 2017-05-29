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Публикации за 29.05.17

В Кыштыме овчарка не подпускала спасателей к пострадавшему хозяину

В Кыштыме овчарка не подпускала спасателей к пострадавшему хозяину

Южноуральцу долгое время не могли помочь, не подпускавшего посторонних к хозяину.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел в минувшую субботу около 23:00.

Сотрудники кыштымского отряда ПСС Челябинской области получили вызов с сообщением о том, что в доме номер по улице 9 Января в собственном жилье на полу лежит пожилой 77-летний мужчина. Звонивший рассказал, что мужчина не может встать, при этом дверь в дом заперта изнутри.

«Нами была вскрыта дверь, мужчина в этот момент лежал на полу обездвиженным», – цитирует «Кыштымский рабочий» главу пресс-службы отряда Юрия Бегджикова. По его словам, у пострадавшего отказали ноги, поэтому он не мог самостоятельно добраться до двери или до кровати.

Спасатели пытались оказать пенсионеру помощь, но ситуация была осложнена тем, что в доме находилась собака довольно крупной породы. Как только спасатели пытались приблизиться к старику, овчарка сразу начинала скалиться, не подпуская никого к хозяину.

В итоге спасатели были вынуждены вызвать сотрудников полиции. Только после того, как пес был связан с помощью веревок и палок, ее пострадавшего хозяина смогли передать в руки бригады медиков. В общей сложности на эту операцию спасателям пришлось потратить порядка двух часов.

Челябинск, Олег Кирьянов

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