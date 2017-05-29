Шестеро челябинцев похитили у крупных банков почти 2 миллиона рублей

Публикации за 29.05.17

Шесть жителей Челябинска увели у банкиров 2 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Генеральной прокуратуры России, южноуральцы оформляли кредиты, сообщая о себе заведомо недостоверные и ложные сведения.

По данным надзорного ведомства, челябинская прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в рамках уголовного дела, открытого в отношении шестерых жителей Челябинска. Все шестеро обвиняются в мошенничестве в сфере кредитования.

По данным следователей, с июля по октябрь 2014 года, действуя группой лиц в различном сочетании участников, посредством предоставления заведомо недостоверных и ложных сведений, южноуральцы присвоили более 1,8 миллиона рублей, принадлежащих четырем различным коммерческим банкам.

Кроме того, злоумышленники также пытались похитить денежные средства, принадлежащие еще девяти крупным банкам на общую сумму более 5 миллионов рублей, однако не сумели довести задуманное до конца – банки просто отказали им в выдаче кредитов. Рассмотрением этого уголовного дела по существу теперь займется Центральный районный суд Челябинска.

Челябинск, Олег Кирьянов

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