В Кыштыме пенсионер едва не погиб под легковым прицепом

Публикации за 29.05.17

Пожилой южноуралец едва не погиб под легковым автоприцепом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшее воскресенье в центральную городскую больницу Кыштыма был доставлен 63-летний местный житель.

Мужчина занимался починкой оборудования рядом с прицепом, лежавшим перевернутым набок. В одно из мгновений тяжеловесная конструкция накренилась и рухнула прямо на автомобилиста. По данным «Кыштымского рабочего», в травматологии городской больницы у пенсионера диагностировали перелом грудного отдела позвоночника, а также перелом костей таза. Медики на данный момент оценивают его состояние как удовлетворительное.

Челябинск, Олег Кирьянов

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