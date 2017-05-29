Прокуратура потребовала закрыть VIP-парковку и навести порядок с дорожными знаками в аэропорту «Челябинск»

Публикации за 29.05.17

Прокуратура требует убрать из зоны безопасности аэропорта «Челябинск» платную парковку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской транспортной прокуратуры, в ходе проверки сотрудники надзорного ведомства обнаружили на привокзальной площади международного аэропорта «Челябинск» VIP-парковку.

При этом платная стоянка оборудована непосредственно перед входом в здание аэропорта, плата за нахождение здесь взимается, начиная с первой минуты. В итоге все, кто хочет высадить пассажиров поблизости от входа, вынуждены платить по 300 рублей за въезд. Тем же, кто не желает раскошелиться, приходится отъезжать на значительное расстояние, которое пассажирам приходится преодолевать уже пешком.

В прокуратуре отметили, что таким образом, потребители обязаны оплачивать услуги VIP-парковки, которые по сути им не оказываются.

Кроме того, при организации платной парковки были нарушены правила дорожного движения. Так, перед преграждающим въезд и выезд шлагбаумом установлен дорожный знак «Движение запрещено», а дорожный знак «Полоса для маршрутных транспортных средств» установлен при выезде с VIP-парковки. Поэтому все, кто выезжает с VIP-парковки, фактически выезжает на выделенную полосу для пассажирского транспорта, что запрещено.

По результатам проведенной проверки в адрес руководителя АО «Челябинское авиапредприятие» и ООО «Новапорт Трейдинг» (организация, оказывающая услуги автопарковки) внесены представления об устранении нарушений закона и решается вопрос о взыскании неосновательного обогащения в судебном порядке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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