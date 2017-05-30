На Южном Урале два подростка подожгли себя в лифте

Публикации за 30.05.17

В Златоусте загорелся лифт со школьниками внутри.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД Златоуста, инцидент произошел накануне в 16 часов 20 минут в подъезде многоэтажки по улице 2-ой Нижнезаводской.

Два подростка 14 и 15 лет забежали в лифт с жидкостью для розжига. Доехав до 7 этажа, мальчишки подожгли самодельный фитиль, вставленный в бутылку, однако выбежать из кабины не успели.

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Крики пострадавших услышал один из жильцов дома. Пенсионер вызвал горящий лифт на первый этаж дома, эвакуировал детей и принялся тушить на них одежду. На место происшествия вызвали скорую.

В результате ЧП мальчишек с ожогами 45% и 90% тела госпитализировали. В настоящий момент проводится комплекс реанимационных мероприятий. Решается вопрос о переводе пострадавших в областной ожоговый центр.

Материалы полицейской проверки переданы в следственные органы.

Челябинск, Юлия Димова

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