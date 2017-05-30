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Челябинск

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Публикации за 30.05.17

Копейчанин, совершивший двойное убийство на глазах двухлетнего ребенка, предстанет перед судом

Копейчанин, совершивший двойное убийство на глазах двухлетнего ребенка, предстанет перед судом

Южноуралец ответит за убийство двух женщин на глазах у сына.

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении 29-летнего жителя Копейска, обвиняемого в двойном убийстве и оставлении в опасности.

По версии следствия, мужчина ночью 15 июля прошлого года после распития спиртных напитков в одном из домов Копейска в ходе ссоры набросился на свою 39-летнюю сожительницу. Нетрезвый копейчанин избивал женщину руками и ногами, о потом схватился за нож, нанеся ей многочисленные удары. От побоев и ударов ножом его сожительница скончалась.

Расправе пыталась помешать проходившая мимо 60-летняя соседка пары. Пенсионерка начала звонить в экстренную службу. Однако убийца настиг ее в полисаднике, и расправился с женщиной так же, как со своей женой.

Оба убийства происходили на глазах у двухлетнего сына преступника и его жертвы. Закончив кровавые разборки, копейчанин закрыл ребенка одного в доме и сбежал.

Уголовное дело южноуральца передано в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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