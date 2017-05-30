Копейчанин, совершивший двойное убийство на глазах двухлетнего ребенка, предстанет перед судом

Публикации за 30.05.17

Южноуралец ответит за убийство двух женщин на глазах у сына.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении 29-летнего жителя Копейска, обвиняемого в двойном убийстве и оставлении в опасности.

По версии следствия, мужчина ночью 15 июля прошлого года после распития спиртных напитков в одном из домов Копейска в ходе ссоры набросился на свою 39-летнюю сожительницу. Нетрезвый копейчанин избивал женщину руками и ногами, о потом схватился за нож, нанеся ей многочисленные удары. От побоев и ударов ножом его сожительница скончалась.

Расправе пыталась помешать проходившая мимо 60-летняя соседка пары. Пенсионерка начала звонить в экстренную службу. Однако убийца настиг ее в полисаднике, и расправился с женщиной так же, как со своей женой.

Оба убийства происходили на глазах у двухлетнего сына преступника и его жертвы. Закончив кровавые разборки, копейчанин закрыл ребенка одного в доме и сбежал.

Уголовное дело южноуральца передано в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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