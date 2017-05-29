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Челябинск

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Публикации за 29.05.17

Гостевой маршрут: дыру в асфальте в центре Челябинска залатали старым креслом

Гостевой маршрут: дыру в асфальте в центре Челябинска залатали старым креслом

В Челябинске изобрели новый способ ямочного ремонта.

Как передает корреспондент РИА , провал в асфальте образовался на месте провалившегося под землю канализационного люка. ЧП произошло на улице Тернопольской, в двух шагах от проспекта Ленина.

Чтобы оградить челябинцев от дорожной ловушки, предприимчивые горожане заткнули провал глубиной около метра старым креслом.

«Новый День – Челябинск» , и

Выпирающая из дыры мебель практически на гостевом маршруте Челябинска уже стала предметом насмешек среди пользователей Интернета. «Возможно, кресло и явилось причиной возникновения ямы», – предположил один из читателей портала «Пикабу». «Какой губернатор – такая и дорожная революция», – саркастично подметил другой. «Ножки у кресла торчат, некачественный ремонт», – забраковал необычный способ латания дыр еще один участник обсуждения.

Фото: сайт picabu.ru
Фото: сайт picabu.ru

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 29.05.17

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