Прокуратура опротестовала решение суда, фактически освободившего челябинца, напавшего на медиков «скорой»

Публикации за 30.05.17

Прокуратура недовольна решением суда, приговорившего челябинца, напавшего на врачей «скорой» к году ограничения свободы.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в квартире одного из домов Металлургического района Челябинска вечером 13 февраля.

Бригада «скорой помощи» приехала по вызову, когда хозяйке квартиры стало плохо. Однако медики не ожидали, что на месте их будет ждать не только пациентка, но и ее бывший муж в весьма подвыпившем состоянии.

Челябинец стал ругаться на медиков, а через несколько минут набросился на врача с ножом. К счастью, приехавший на вызов фельдшер занимается боевыми единоборствами и достаточно быстро обезвредил выпивоху. Впоследствии было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство и угрозы убийством.

Вчера, 29 мая, суд провел повторное заседание по этому дело (на первое ответчик не явился, будучи пьян). Гособвинитель потребовал для подсудимого 7 лет 7 месяцев лишения свободы. Однако судья решила ограничиться лишь 1 годом ограничения свободы.

Такой приговор не удовлетворил сторону гособвинения. По информации прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство обжаловало решение судьи низшей инстанции. В качестве причин в прокуратуре называют несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовное дела, существенное нарушение уголовно-процессуального закона, неправильное применение уголовного закона и несправедливостью назначенного наказания.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.05.17

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