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Челябинск

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Публикации за 30.05.17

Много шума и ничего: Челябинск оказался за пределами мира инноваций

Много шума и ничего: Челябинск оказался за пределами мира инноваций

Челябинск не попал в рейтинг инновационных городов мира.

Как передает корреспондент РИА , Всемирной агентство инноваций опубликовало десятый ежегодный рейтинг 500 инновационных городов мира

При составлении рейтинга, который выходит с 2007-го года и охватывает 1540 городов мира, учитываются 162 критерия. В том числе развитие рыночных отношений, инвестиции в технологический прогресс, предпринимательский климат, уровень развития науки, образования, здравоохранения, культуры, спортивной, финансовой и информационно-коммуникационной инфраструктуры города, а также ресурсы, криминогенная обстановка и турпоток.

В ТОП-500 рейтинга вошли 22 российских города. Первую тройку ожидаемо составили Москва, Санкт-Петербург и Казань. Не обошлось без академического Новосибирска, Екатеринбурга, Омска и Томска. Есть в списке даже такие города, как Ижевск, Самара и Волгоград. А вот Челябинска в списке инновационных городов нет.

По всей видимости, неведение мира об инновациях в Челябинске – реальная оценка действий на посту вице-губернатора Руслана Гаттарова, ответственного за инновационное развитие региона. Напомним, г-ну Гаттаров приобрел всероссийскую известность благодаря героической борьбе с несуществующим пожаром. С не меньшим азартом он теперь развивает на Южном Урале инновации: за 3 года нахождения в должности чиновник может похвастаться многочисленными поездками и встречами да всевозможными «соглашениями о намерениях». Ни одного предприятия, ни одного продукта соответствующей сферы за это время на Южном Урале, и в Челябинске в частности, не появилось.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил недавно, что регион может стать одним из центров развития аддитивных технологий. Но пока дальше разговоров о потенциале дело не идет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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