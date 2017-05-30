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Челябинск

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Публикации за 30.05.17

Автослесарь, застреливший директора кыштымского завода, получил 12 лет колонии строгого режима

Автослесарь, застреливший директора кыштымского завода, получил 12 лет колонии строгого режима

Южноуралец, застреливший зятя владельца курорта «Увильды», 12 лет проведет в колонии строгого режима.

Как сообщили РИА в пресс-службе Красноармейского районного суда, мужчина признан виновным в убийстве директора Кыштымского завода газобетона, зятя владельца курорта «Увильды».

Напомним, трагедия произошла в марте прошлого года в селе Кругленькое под Челябинском. Бизнесмен уехал из дома в автосервис, чтобы забрать ремонтировавшуюся там машину, однако обратно не вернулся.

Семья предпринимателя обратилась в полицию с заявлением об исчезновении мужчины. В ходе поисков правоохранители вышли на тот самый автосервис. При проведении оперативных мероприятий автослесарь фирмы признался в убийстве челябинца.

По словам южноуральца, бизнесмен был недоволен затянувшимся ремонтом, длившимся уже несколько месяцев. Мужчина потребовал вернуть предоплату в 80 тысяч рублей, переданную автосервису. Между ним и сотрудником фирмы вспыхнула ссора, во время которой последний выхватил обрез и выстрелил бизнесмену в голову. После этого он спрятал тело, а машину загнал на стоянку аэропорта.

Красноармейский районный суд приговорил южноуральца к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить семье погибшего в качестве компенсации 6 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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