Автослесарь, застреливший директора кыштымского завода, получил 12 лет колонии строгого режима

Публикации за 30.05.17

Южноуралец, застреливший зятя владельца курорта «Увильды», 12 лет проведет в колонии строгого режима.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Красноармейского районного суда, мужчина признан виновным в убийстве директора Кыштымского завода газобетона, зятя владельца курорта «Увильды».

Напомним, трагедия произошла в марте прошлого года в селе Кругленькое под Челябинском. Бизнесмен уехал из дома в автосервис, чтобы забрать ремонтировавшуюся там машину, однако обратно не вернулся.

Семья предпринимателя обратилась в полицию с заявлением об исчезновении мужчины. В ходе поисков правоохранители вышли на тот самый автосервис. При проведении оперативных мероприятий автослесарь фирмы признался в убийстве челябинца.

По словам южноуральца, бизнесмен был недоволен затянувшимся ремонтом, длившимся уже несколько месяцев. Мужчина потребовал вернуть предоплату в 80 тысяч рублей, переданную автосервису. Между ним и сотрудником фирмы вспыхнула ссора, во время которой последний выхватил обрез и выстрелил бизнесмену в голову. После этого он спрятал тело, а машину загнал на стоянку аэропорта.

Красноармейский районный суд приговорил южноуральца к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить семье погибшего в качестве компенсации 6 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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