Демографический кризис на Южном Урале: женщины стареют, мужчин убивает безработица

Публикации за 30.05.17

Демографическая ситуация в Челябинской области находится на критической отметке.

Об этом сегодня заявила замначальника регионального минздрава Виктория Сахарова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за первый квартал текущего года в регионе родились 10 тысяч 94 малыша, что на 10,3% ниже уровня аналогичного периода 2016 года. В целом, рождаемость по итогам прошлого года составила 13,3 на 1 тысячу населения. По сравнению с 2015 годом данный показатель уменьшился на 4,3%. Впервые за несколько лет в 2016 году зафиксирована естественная убыль населения: 46 тысяч 619 новорожденных против 47 тысяч 640 умерших.

По данным замминистра регионально здравоохранения Виктории Сахаровой, проблема рождаемости носит медико-социальный характер. За последние пять лет количество южноуральских женщин детородного возраста сократилось более чем на 40 тысяч человек и составило чуть более 845,5 тысяч. За три месяца текущего года общее число жительниц Челябинской области репродуктивного возраста снизилось на 4 тысячи, девочек-подростков – на 10 тысяч.

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Кроме того, вызывает опасения состояние здоровья потенциальных матерей. Количество женщин, имеющих соматические заболевания, достигло 70%, число бесплодных жительниц колеблется в районе 3-4 тысяч.

Есть и положительные цифры. В последние годы на Южном Урале неуклонно растет число вторых и третьих рождений в семье. А количество медицинских абортов, проводимых по желанию женщин, с 2012 года сократилось с 19 тысяч случаев до 11 тысяч.

Одной из главных причин демографического кризиса специалисты называют неблагоприятную экономическая ситуацию в стране и в регионе, в частности. Прослеживается четкая связь между снижением заработной платы, доходов населения и сокращением рождаемости. По мнению профессора Челябинского филиала РАНХиГС Ирины Лаврентьевой, проблему обеспеченности южноуральских семей может решить прямое включение родительского труда в экономику региона: «Предоставьте право тем женщинам, которые хотят воспитывать детей дома, – обратилась профессор в ходе общественных слушаний к замглавы губернатора Евгению Редину. – Нужен отход от феминизма, когда женщина должна реализовываться и на работе, и дома, ведь не получится и там, и там сработать на «пять». Так поддержите ее зарплатой, стажем и так далее».

Доктор экономических наук затронула и вопрос семейного благополучия, отметив, что семья не воспринимается обществом как институт фундаментального развития и первопричиной демографических процессов, очень много неполных семей. «Мы забываем о наших отцах и мужчинах. В конечном итоге, эту проблему тоже нужно решать. Мы провели исследование: смерть мужчин трудоспособного возраста корреллирует с ликвидацией рабочих мест в Челябинской области. Они умирают, потому что нет работы. А демография, в большей степени, зависит от мужчин, чем от женщин», – подытожила Лаврентьева.

Челябинск, Юлия Димова

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