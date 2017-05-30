Работник южноуральского завода украл и продал 13 тонн асфальта

Публикации за 30.05.17

Южноуралец стащил для своего знакомого с родного завода 13 тонн асфальта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале этого месяца в дежурную часть отдела полиции «Увельский» обратился сотрудник одного из предприятий Южноуральска. Мужчина заявил, что партия асфальта не доехала до места назначения.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершении кражи – им оказался 37-летний житель Октябрьского района, трудившийся на предприятии, сообщает «Вся округа». Работая на грузовом автомобиле, мужчина выгрузил 13 тонн асфальта не на участок строительства дороги между Южноуральском и поселком Увельский, а для своего знакомого, получив от того вознаграждение в 3 тысячи рублей.

По данному факту открыто уголовное производство. Мужчина уже возместил причиненный его действиями ущерб, составивший 33 тысячи 455 рублей. Следствие продолжается, для подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Челябинск, Олег Кирьянов

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