Житель Кыштыма насмерть забил собутыльников монтировкой и пытался сжечь

Публикации за 30.05.17

Житель Кыштыма предстанет перед судом за убийство двух своих знакомых.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, открытому в отношении 47-летнего южноуральца.

По данным следователей, в ночь на 16 августа минувшего года житель Кыштыма во время распития алкоголя с двумя знакомыми ему горожанами, находясь в квартире одного из них, совершил убийство собутыльником. Обе жертвы были убиты многочисленными ударами монтировкой и ножевыми ранениями в различные части тела. От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте.

Пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник поджог одно из тел и скрылся с места преступления. Вызванные по звонку соседей к месту происшествия пожарные сумели оперативно ликвидировать пожар. Впоследствии стражи порядка установили личность и задержали подозреваемого, на данный момент он содержится под стражей.

В скором времени рассмотрением этого уголовного дела по существу займется Челябинский областной суд.

Челябинск, Олег Кирьянов

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