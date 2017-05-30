Южноуральцы стали меньше тратить на еду

Публикации за 30.05.17

В 2016 году жители Челябинской области стали меньше тратить на еду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувший год средние ежемесячные расходы жителей Южного Урала на покупку продуктов питания сократились на 274 рубля или на 3,7%, в сравнении с показателями 2015 года. Такие данные приводятся в бюллетене, опубликованном Федеральной службой государственной статистики по Челябинской области.

В среднем челябинцы тратят на питание 4 тысячи 480 рублей ежемесячно. В общей сложности на продукты, в том числе и питание вне дома, среднестатистическая южноуральская семья тратит 32,4% от общего объема потребительских расходов. Малообеспеченным семьям приходится выделять на питание 45% расходов, при этом, на питание за пределами дома в данном случае тратится всего 50 рублей на человека. Примечательно, что оборот средств в сфере общественного питания в регионе за отчетный период немного вырос до 19,603 миллиардов рублей против 19,440 миллиардов рублей годом ранее.

Также отмечается, что в среднем каждый житель области в 2016 году ежемесячно располагал денежными средствами в размере 23 тысяч 272 рубля, из которых 13,8 тысячи рублей направлялись на потребительские нужды, что говорит о 4,8-процентном (-696 рублей) сокращении потребительских расходов жителей региона в сравнении с показателями 2015 года.

Челябинск, Олег Кирьянов

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