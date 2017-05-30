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Челябинск

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Публикации за 30.05.17

Южноуральцы стали меньше тратить на еду

Южноуральцы стали меньше тратить на еду

В 2016 году жители Челябинской области стали меньше тратить на еду.

Как передает корреспондент РИА , за минувший год средние ежемесячные расходы жителей Южного Урала на покупку продуктов питания сократились на 274 рубля или на 3,7%, в сравнении с показателями 2015 года. Такие данные приводятся в бюллетене, опубликованном Федеральной службой государственной статистики по Челябинской области.

В среднем челябинцы тратят на питание 4 тысячи 480 рублей ежемесячно. В общей сложности на продукты, в том числе и питание вне дома, среднестатистическая южноуральская семья тратит 32,4% от общего объема потребительских расходов. Малообеспеченным семьям приходится выделять на питание 45% расходов, при этом, на питание за пределами дома в данном случае тратится всего 50 рублей на человека. Примечательно, что оборот средств в сфере общественного питания в регионе за отчетный период немного вырос до 19,603 миллиардов рублей против 19,440 миллиардов рублей годом ранее.

Также отмечается, что в среднем каждый житель области в 2016 году ежемесячно располагал денежными средствами в размере 23 тысяч 272 рубля, из которых 13,8 тысячи рублей направлялись на потребительские нужды, что говорит о 4,8-процентном (-696 рублей) сокращении потребительских расходов жителей региона в сравнении с показателями 2015 года.

Челябинск, Олег Кирьянов

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