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Челябинск

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Публикации за 30.05.17

Лжецелители выудили у южноуральской пенсионерки четверть миллиона рублей

Лжецелители выудили у южноуральской пенсионерки четверть миллиона рублей

Жительница Челябинской области осталась без 250 тысяч рублей, поверив целителям.

Как передает корреспондент РИА , жительница Нагайбакского района в апреле этого года увидела на одном из федеральных телеканалов рекламу услуг знахарки. Сообщение по ТВ призывало позвонить по указанному телефонному номеру и поделиться своими проблемами, так пожилая женщина и поступила.

По ту сторону телефона ей ответила знахарка по имени Анна, с которой пенсионерка поделилась своим горем. Выслушав «клиентку», Анна заявила, что с ней в скором времени свяжется целитель, звонок от которого раздался уже на следующий день. Все прочие манипуляции производились именно через этого самого целителя. За свои услуги (гадание, целительство и снятие порчи) мужчина брал плату и требовал в точности соблюдать все его ритуалы, насколько бы странными они ни казались. Все сеансы осуществлялись в телефонном режиме, причем каждый из них имел свою цену – от 21 до 112 тысяч рублей.

В силу пожилого возраста жертва не могла отправлять переводы самостоятельно, поэтому просила помочь соседку, сказав той, что деньги предназначены для внучки. С течением времени суммы увеличивались, в общей сложности на «решение проблемы» было потрачено более четверти миллиона рублей, что заставило соседку заподозрить неладное, пишет газета «Всходы». Она же и убедила клиентку знахарей рассказать правду, узнав о которой, сразу же отказалась переводить деньги в очередной раз. Когда старушка явилась в банк, чтобы самостоятельно оформить перевод, сотрудники убедили ее отказаться от этого решения и сообщить о происходящем в полицию. И не мудрено – ведь, заплатив в общей сложности 255 000 рублей, пенсионерка осталась ни с чем.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 30.05.17

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