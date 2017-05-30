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Публикации за 30.05.17

Власти Южного Урала отменили особый противопожарный режим

Власти Южного Урала отменили особый противопожарный режим

В Челябинской области снят особый противопожарный режим.

Как сообщили РИА в пресс-службе главного управления лесами региона, соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

По решению главы региона с 29 мая дополнительные противопожарные меры в муниципальных образованиях Челябинской области будут вводиться по необходимости. «Отмена особого противопожарного режима произошла в связи со стабилизацией пожарной обстановки, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности», – говорится в документе.

Добавим, особый противопожарный режим был введен на территории Челябинской области по решению главы региона Бориса Дубровского и действовал с 30 апреля текущего года.

Отметим, что по состоянию на утро 30 мая на территории лесного фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидированы 347 пожаров на площади 2 тысячи 790,82 гектара. Возгорания произошли на территориях Аргаяшского (25), Брединского (13), Верхнеуральского (6), Карталинского (6), Каслинского (9), Катав-Ивановского (1), Красноармейского (50), Кунашакского (23), Кусинского (3), Кыштымского (16), Миасского (15), Нязепетровского (1), Октябрьского (15), Пластовского (6), Саткинского (3), Увельского (20), Уфалейского (7), Чебаркульского (55) и Шершневского (73) лесничеств.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.05.17

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