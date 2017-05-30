В Челябинске детвора резвилась на лесах, забытых строителями

Публикации за 30.05.17

В Челябинске директору стройфирмы сделали выговор за играющих на стройплощадке детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки установлено, что ООО «Арсенал» завершило строительство дома №11 «а» по улице Набережной. В феврале текущего года застройщику было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Впоследствии рабочие демонтировали ограждение стройплощадки, однако строительные леса, примыкающие к дому, не разобрали.

В мае текущего года слабо укрепленные конструкции облюбовала местная детвора. Дети забирались на строительные леса высотой с трехэтажный дом, висли на них и играли в догонялки. Обеспокоенные жильцы соседних домов сфотографировали играющих на высоте детей и выложили снимки в соцсети. Также на стройплощадку вызвали полицейских. Однако к моменту приезда стражей порядка, школьники убежали.

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По итогам проверки директору строительной фирмы внесено представление с требованием немедленно разобрать опасные для жизни конструкции, а также организовать круглосуточную охрану незаселенной многоэтажки.

В ходе рассмотрения актов прокурорского реагирования по решению учредителей руководителю компании привлечен к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Юлия Димова

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