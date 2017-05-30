Обнищали: на Южном Урале 80-летнюю вдову ликвидатора аварии на ПО «Маяк» лишили жилья из-за нехватки денег на экспертизу

Публикации за 30.05.17

Южноуральские медики отказались выяснять причины гибели ликвидатора последствий аварии на ПО «Маяк», чтобы обеспечить его вдову жильем.

Как сообщили «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, с жалобой о нарушении социальных прав обратилась 80-летняя вдова участника ликвидации последствий аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сброса радиоактивных отходов в реку Теча.

Женщина пояснила, что в 2016 году обратилась в Челябинский региональный межведомственный экспертный совет, работающий на базе Уральского научно-практического центра радиационной медицины. Пенсионерка планировала установить причинно-следственные связи смерти ее супруга и воздействия на него радиации.

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В случае положительного заключения вдова ликвидатора аварии на ПО «Маяк» надеялась получить государственный жилищный сертификат, предусмотренный для членов семей, потерявших кормильца. «Однако вдове было необоснованно отказано в проведении экспертизы документов в связи с отсутствием финансирования экспертного совета», – уточнили в прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что отказ противоречит федеральному законодательству и нарушает конституционные права вдовы ликвидатора аварии.

В интересах престарелой женщины прокурор обратился в суд с требованием признать бездействие совета незаконным и провести экспертизу по установлению причин, повлиявших на смерть ее супруга.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения поставлено на контроль.

Челябинск, Юлия Димова

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