Главбух ТСЖ в Магнитогорске украла у жильцов больше миллиона рублей

Публикации за 30.05.17

В Магнитогорске главный бухгалтер одного из ТСЖ украла больше 1 миллиона рублей, доверенных ей жильцами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следственным отделом УМВД по Магнитогорску в суд направлено уголовное дело по обвинению бывшего главного бухгалтера одного из ТСЖ города в присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере.

В ходе следствия установлено, что с сентября 2013 года главный бухгалтер – кассир товарищества собственников жилья присваивала вверенные ей средства, поступившие от собственников квартир в кассу в качестве оплаты за оказанные жилищно-коммунальные услуги и арендную плату. С целью сокрытия хищения она вносила в кассовые документы недостоверные сведения.

Ущерб в результате неправомерных действий сотрудника ТСЖ составил 1 миллиона 130 тысяч рублей. Женщине предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

В целях возмещения причиненного материального ущерба на имущество обвиняемой и ее родственников наложен арест.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Магнитогорский городской суд. За совершение данного преступления законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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