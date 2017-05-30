Жителю Челябинска продали шаурму с «сюрпризом»

Публикации за 30.05.17

Житель Челябинска с удивлением обнаружил в купленной шаурме странный металлический предмет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возмущенный горожанин опубликовал в социальных сетях фото неожиданной находки, обнаруженной им в купленной в одной из точек общепита шаурме.

Пользователи в комментариях под этим фото сразу же выдвинули предположений о том, что это может быть. Кто-то предположил, что на опубликованном фото ролик от подшипника. Были и те, кто решил, что в шаурме покупателю попалось то, чем стреляли в животное, из которого впоследствии и было приготовлено мясо. Нашлись среди комментаторов и те, кто заявил, что совсем недавно столкнулся с похожей находкой. Впоследствии все же опытные автомобилисты подсказали, что мужчине попалось не что иное, как сухое соединение клапана от двигателя автомобиля, предположительно, марки ВАЗ.

Стоит отметить, что автор фотографии так и не указал где и при каких обстоятельствах приобрел эту шаурму с «сюрпризом».

Челябинск, Олег Кирьянов

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