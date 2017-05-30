NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , ,

Публикации за 30.05.17

Жителю Челябинска продали шаурму с «сюрпризом»

Жителю Челябинска продали шаурму с «сюрпризом»

Житель Челябинска с удивлением обнаружил в купленной шаурме странный металлический предмет.

Как передает корреспондент РИА , возмущенный горожанин опубликовал в социальных сетях фото неожиданной находки, обнаруженной им в купленной в одной из точек общепита шаурме.

Пользователи в комментариях под этим фото сразу же выдвинули предположений о том, что это может быть. Кто-то предположил, что на опубликованном фото ролик от подшипника. Были и те, кто решил, что в шаурме покупателю попалось то, чем стреляли в животное, из которого впоследствии и было приготовлено мясо. Нашлись среди комментаторов и те, кто заявил, что совсем недавно столкнулся с похожей находкой. Впоследствии все же опытные автомобилисты подсказали, что мужчине попалось не что иное, как сухое соединение клапана от двигателя автомобиля, предположительно, марки ВАЗ.

Стоит отметить, что автор фотографии так и не указал где и при каких обстоятельствах приобрел эту шаурму с «сюрпризом».

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 30.05.17

Главбух ТСЖ в Магнитогорске украла у жильцов больше миллиона рублей. / Неблагополучные родители в Челябинске угробили 3-месячного малыша. / Теряем корни: южноуральцы массово переселяются в другие регионы.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter