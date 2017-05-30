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Челябинск

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Публикации за 30.05.17

В Миассе ветер повалил рекламный билборд

В Миассе ветер повалил рекламный билборд

В Миассе из-за ветра рухнул билборд.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел накануне.

Как говорят местные жители, причина обрушения кроется в сильном ветре, тем более, что местно это довольно открытое и часто продувается с ощутимыми порывами. «Щит сначала просто покосился и остался стоять в таком состоянии, – цитирует одного из горожан «Первый областной». – Но позднее, вероятно, под действием собственного веса, конструкция дала трещину и рухнула на забор».

Лишь по счастливой случайности в этом происшествии обошлось без пострадавших. Тяжеловесная конструкция завалилась на ограждение строительной фирмы и пролежала там всю ночь. Следующим утром к месту происшествия приехал автокран, однако убирать поваленный рекламный щит не стали – его зачем-то перевернули. Сейчас он остается лежать на территории между забором и дорогой.

Челябинск, Олег Кирьянов

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