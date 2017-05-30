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Челябинск

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Публикации за 30.05.17

Мигранты-драгдилеры из Киргизии получили в Челябинске по 17 лет колонии

Мигранты-драгдилеры из Киргизии получили в Челябинске по 17 лет колонии

Мигранты, пытавшиеся продать в Южноуральске 27 кило героина, получили 34 года заключения на двоих.

Как сообщили РИА в пресс-службе Челябинского областного суда, мужчина и женщина, приехавшие на Южный Урал из Киргизии, договорились в январе прошлого года о совместном сбыте героина в Южноуральске. При этом мужчина Абдурахманов должен был приобретать и хранить наркотики, а женщина заниматься распространением.

Подельники приобрели 27 килограммов героина. Однако продать успели лишь 4 килограмма. После этого машину с покупателем задержали, а затем конфисковали и оставшиеся не менее 22 килограммов, которые хранились на съемной квартире.

Оба подсудимых были признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств по сговору в особо крупном размере. Суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строго режима, его напарница – общего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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