«Челябэнергосбыт»: не меняйте электросчетчики, не справившись в сбытовой компании

Публикации за 30.05.17

«Челябэнергосбыт» предупредил об активизации недобросовестных фирм, меняющих электросчетчики.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Челябэнергосбыт», ежедневно в службу сбыта электроэнергии населению Челябинского филиала компании приносят новые листовки, объявления и уведомления, в которых говорится, что получателю срочно необходимо заменить электросчетчик.

«Ссылки на закон, официальные формулировки – все рассчитано на то, чтобы придать вес бессмысленным бумажкам, – отмечают энергетики. – Если позвонить по указанным телефонам, диспетчеры начнут торопить, говорить о возможном отключении энергии, штрафных санкциях, которые грозят тем, кто не поменяет счетчик. Если пойти на поводу у таких не чистых на руку фирм, абонент оплатит ненужные ему услуги, лишится исправного счетчика и, если в короткие сроки не узаконит новый прибор учета, может получить начисления за неучтенное потребление электроэнергии».

Компании, рассылающие уведомления о том, что необходима замена приборов учета, в последнее время резко увеличили свою активность, с сожалением констатируют в «Челябэнергосбыте». «Мы призываем тех граждан, которые все же поддались на уловки недобросовестных фирм и заменили приборы учета как можно скорее передать их к расчётам в ПАО «Челябэнергосбыт», – говорит заместитель директора по работе с населением Челябинского филиала ПАО «Челябэнергосбыт» Ирина Дерябкина. – Хорошо, если пред снятием старого счетчика его удастся сфотографировать – информация о последних показаниях очень важна. Если новый прибор учета не узаконить, будет применяться расчетный способ начислений. Это может больно ударить по карману».

ПАО «Челябэнергосбыт» призывает своих абонентов к бдительности. Менять или поверять электросчетчик необходимо, когда у него завершается межповерочный интервал (для разных моделей приборов учёта он составляет 10-16 лет). Информация о выходе прибора учёта из межповерочного интервала появляется на лицевой стороне квитанции за электроэнергию за три месяца до конца срока гарантировано точной службы счетчика. Другой способ выяснить, не пора ли вам менять прибор учета – на сайте ПАО «Челябэнергосбыт» esbt74.ru через сервис «Личный кабинет». И, конечно, всегда уточнить информацию, касающуюся прибора учета и начислений, можно в расчетно-информационной группе своего дома – ее адрес и телефон указаны в нижней части квитанции.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.05.17

Мигранты-драгдилеры из Киргизии получили в Челябинске по 17 лет колонии. / В Миассе ветер повалил рекламный билборд. / Жителю Челябинска продали шаурму с «сюрпризом». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»