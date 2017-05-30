31 мая выпускники напишут ЕГЭ по математике, но есть уже первый стобалльник

Публикации за 30.05.17

Российские выпускники готовятся к сдаче первого обязательного госэкзамена.

Как передает РИА «Новый День», итоговую аттестацию по математике планируют пройти более 15 тысяч южноуральцев, треть из которых школьники Челябинска. Успешная сдача обязательных предметов гарантирует выпускникам получение аттестатов.

Напомним, последние два года выпускники школ могут писать по желанию математику двух уровней сложности – базовую либо профильную, последняя состоит из двух частей и включает в себя 19 заданий.

Базовую экзаменационную работу 11-классники решат завтра, 31 мая. ЕГЭ по профильной математике состоится 2 июня.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Отметим, в текущем году на досрочном этапе ЕГЭ по профильной математике появился первый 100-балльник. Им оказался 32-летний челябинский инженер, решивший проверить математические знания из огромной любви к предмету.

Второй обязательный экзамен – русский язык, южноуральские школьники напишут 9 июня. Однако перед этим им предстоит сдать обществознание, физику и литературу.

Основной этап сдачи ЕГЭ продлится до 19 июня, в этот день пройдут экзамены по химии и истории.

Затем до конца месяца некоторые выпускники смогут пересдать проваленные дисциплины, придя на экзамены в резервные дни.

Напомним, в этом году выпускники впервые будут сдавать физику, химию и биологию без готовых ответов. Таким образом министерство образования намерено избавиться от игры в «угадай-ку». На данный момент тестовая часть остается лишь в ЕГЭ по иностранному языку.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 30.05.17

«Челябэнергосбыт»: не меняйте электросчетчики, не справившись в сбытовой компании. / Мигранты-драгдилеры из Киргизии получили в Челябинске по 17 лет колонии. / В Миассе ветер повалил рекламный билборд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»