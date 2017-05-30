Муниципальный транспорт Челябинска фактически приватизирован. Власти не считают это проблемой

Публикации за 30.05.17

Фактическую приватизацию муниципального транспорта в мэрии Челябинска назвали общероссийской тенденцией.

Как передает корреспондентРИА «Новый День», Челябинск – не первый муниципалитет, где на смену транспортным МУПам приходят ООО со 100%-ным участием мэрии. Об этом рассказал начальник управления транспорта города Роман Болотов.

По словам чиновника, смена форм собственности – тенденция недавнего времени. И это не принесет никаких трудностей ни мэрии, ни хозяйствующим субъектам, ни жителям города.

Напомним, на минувшей неделе стало известно о начале процедуры банкротства во втором транспортном МУПе – «Челябинский городской электрический транспорт». В мэрии уже успели сообщить, что на случай банкротства чиновники предусмотрели «запасной» вариант: создание ООО «ЧелябГЭТ». При этом никаких проблем в замене МУП на ООО в управлении транспорта города не видят. «На сегодняшний день мы являемся учредителями и собственниками имущества как в МУП, так и в ООО», – отметил руководитель ведомства Роман Болотов. Поэтому никаких сложностей, которые могли бы возникнуть при переводе того же подвижного состава из одной организации в другую, в администрации не видят.

Не придется новому предприятию проходить и через процедуру конкурса, чтобы получить действующие в городе маршруты. По словам г-на Болотова, ООО «ЧелябГЭТ» будет иметь статус естественной монополии, что избавит его от участия в аукционах.

Автобусному ООО «Служба организация движения» придется сложнее: муниципальному предприятию предстоит состязаться за муниципальные маршруты с частниками. Но в управлении транспорта Челябинска уверены, что жители города не почувствуют отрицательных изменений и здесь.

Что касается финансовой поддержки из муниципального бюджета, получаемой МУПами, ее сохранят и для принадлежащих мэрии ООО, заверил Роман Болотов.

Вместе с тем, замена муниципальных унитарных предприятий обществами с ограниченной ответственностью – фактическая приватизация городского транспорта. И если для продажи МУПа частнику мэрии пришлось бы хотя бы формально спрашивать разрешения у той же городской Думы, для полной или частичной продажи ООО этого не потребуется: все может решить то структурное подразделение администрации, которое является учредителем компании.

К тому же совершенно не ясно, почему вдруг чиновники решили, что ООО будет работать эффективнее, чем МУП. Ведь трудоустроены на новом предприятии будут те же самые сотрудники. И если дело было лишь в смене руководства, почему нельзя было просто поменять топ-менеджеровМУПов? Наконец, неизвестно, как посмотрят кредиторы на передачу новым предприятиям площадей и подвижного состава компаний-банкротов, фактически составляющих конкурсную массу, за счет реализации которой и должны возвращаться долги.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.05.17

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