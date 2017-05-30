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Челябинск

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Публикации за 30.05.17

Здравствуй, лето! На Южном Урале выпал снег

Здравствуй, лето! На Южном Урале выпал снег

На Челябинскую область надвигается циклон.

Как передает РИА , минувшей ночью на юге региона выпал снег, а в Златоусте зафиксированы заморозки на почве до минус 6 градусов. Грядущей ночью и завтра днем синоптики обещают южноуральцам переменную облачность, дожди от небольших до умеренных, местами грозы.

Температура воздуха днем достигнет отметки +14, +19 градусов, на севере холоднее – максимум +10 градусов.

«Новый День – Челябинск» , и

В ночь на четверг в отдельных районах Челябинской области вновь ожидаются заморозки: до -3 градусов на поверхности почвы.

Первый летний день обещает быть дождливым, но теплым. Столбики термометров поднимутся до отметки +19, +24 градуса.

К концу рабочей недели на Южном Урале и вовсе установится жара. По данным Челябинского Гидрометцентра, днем 2 июня ожидается +23, +28 градусов. В ближайшие три дня ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, c отдельными порывами до 15-20 м/c.

Коснется ли Челябинскую область разбушевавшийся в Москве ураган, метеорологи однозначно ответить не могут. По данным главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, активная зона московского циклона должна пройти южнее Свердловской области – то есть, фактически, по территории Южного Урала. Между тем, в Челябинском Гидрометцентре отмечают, что ураган, идущий с запада, заденет регион лишь своей периферией. К счастью, и те и другие сходятся во мнении, что штормовое предупреждение на ближайшие дни в Челябинской области объявлять нет смысла.

Челябинск, Юлия Димова

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