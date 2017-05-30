Челябинец бросил в парке коляску с десятимесячной дочкой и лишился за это прав

В Челябинске вынесли приговор мужчине, оставившему на улице коляску с младенцем.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Металлургического районного суда, инцидент произошел в марте текущего года. В тот день горожанин выпивал с друзьями. Опустошив почти две бутылки водки и еле передвигая ноги, мужчина вместе с 10-месячной дочкой вышел на улицу. Все, что было после, горе-отец не помнит.
Плачущего ребенка обнаружили в парке имени Тищенко прохожие. Горожане заявили о случившемся в полицию.
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В ходе проверки инспекторы ПДН наведались к матери потерявшейся девочки. Безработная женщина пояснила, что с 20 февраля младенец живет вместе с отцом. Передачу ребенка бывшему возлюбленному горожанка объяснила плохими жилищными условиями.
Отметим, ранее женщина уже была лишена родительских прав в отношении двух других детей 3 и 7 лет.
Суд признал мужчину и женщину виновными в неисполнении обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка, в связи с чем оба лишены родительских прав с последующей выплатой алиментов.
Брошенная малышка передана на воспитание бабушке.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 30.05.17
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