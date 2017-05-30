NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , ,

Публикации за 30.05.17

Челябинец бросил в парке коляску с десятимесячной дочкой и лишился за это прав

Челябинец бросил в парке коляску с десятимесячной дочкой и лишился за это прав

В Челябинске вынесли приговор мужчине, оставившему на улице коляску с младенцем.

Как сообщили РИА в пресс-службе Металлургического районного суда, инцидент произошел в марте текущего года. В тот день горожанин выпивал с друзьями. Опустошив почти две бутылки водки и еле передвигая ноги, мужчина вместе с 10-месячной дочкой вышел на улицу. Все, что было после, горе-отец не помнит.

Плачущего ребенка обнаружили в парке имени Тищенко прохожие. Горожане заявили о случившемся в полицию.

«Новый День – Челябинск» , и

В ходе проверки инспекторы ПДН наведались к матери потерявшейся девочки. Безработная женщина пояснила, что с 20 февраля младенец живет вместе с отцом. Передачу ребенка бывшему возлюбленному горожанка объяснила плохими жилищными условиями.

Отметим, ранее женщина уже была лишена родительских прав в отношении двух других детей 3 и 7 лет.

Суд признал мужчину и женщину виновными в неисполнении обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка, в связи с чем оба лишены родительских прав с последующей выплатой алиментов.

Брошенная малышка передана на воспитание бабушке.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 30.05.17

Здравствуй, лето! На Южном Урале выпал снег. / Муниципальный транспорт Челябинска фактически приватизирован. Власти не считают это проблемой. / 31 мая выпускники напишут ЕГЭ по математике, но есть уже первый стобалльник.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter