Учительница южноуральской школы отдала за «снятие порчи» полтора миллиона рублей

Публикации за 31.05.17

Общение с «парапсихологами» обошлось южноуральской учительнице в полтора миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, общение 65-летней учительницы одной из школ Златоуста с лже-целителями началось еще в прошлом году.

Впервые педагог связалась с «Центром парапсихологии» по телефону в августе 2016 года. Тогда ей и предложили провести удаленный сеанс «избавления от порчи». Общение длилось до мая нынешнего года. Всего женщина отдала мошенникам 1 миллион 600 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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