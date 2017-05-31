Учительница южноуральской школы отдала за «снятие порчи» полтора миллиона рублей

Общение с «парапсихологами» обошлось южноуральской учительнице в полтора миллиона рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, общение 65-летней учительницы одной из школ Златоуста с лже-целителями началось еще в прошлом году.
Впервые педагог связалась с «Центром парапсихологии» по телефону в августе 2016 года. Тогда ей и предложили провести удаленный сеанс «избавления от порчи». Общение длилось до мая нынешнего года. Всего женщина отдала мошенникам 1 миллион 600 тысяч рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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