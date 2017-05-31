В южноуральском ЗАТО бизнесмен «сэкономил» на ремонте дорог 3 миллиона рублей

Публикации за 31.05.17

Руководитель строительной организации из Снежинска ответит в суде за хищение 3 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следственным отделом ОМВД ЗАТО Снежинск направлено в суд уголовное дело по обвинению в мошенничестве руководителя организации по ремонту дорог.

В ходе следствия установлено, что в 2013 году руководитель одной из строительных организаций приобрел асфальтобетонную смесь, не соответствующую типу и марки материала, обозначенного условиями договора с заказчиком. Так как визуально определить тип уложенной асфальтобетонной смеси невозможно, дорожники выполнили ремонт дорожного покрытия и дорожных проездов на промышленных площадках с использованием фальсифицированного материала.

В результате бизнесмен «сэкономил» на ремонте дорожного полотна 3 миллиона рублей. Топ-менеджеру строительной организации предъявлено обвинение в мошенничестве.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Снежинский городской суд. За совершение данного преступления законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сумма причиненного материального ущерба возмещена в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.05.17

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