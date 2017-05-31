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Челябинск

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Публикации за 31.05.17

В Челябинске накрыли подпольный винный цех

В Челябинске накрыли подпольный винный цех

Челябинская полиция прикрыла подпольный винный цех.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка при силовой поддержке СОБР Росгвардии в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен цех по производству контрафактной алкогольной продукции.

В помещении подпольного предприятия полицейские изъяли 1 тысячу 740 литров контрафактного алкоголя, 5 канистр винного концентрата объемом 25 литров.

Отделом дознания ОП «Советский» УМВД по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 5 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.05.17

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