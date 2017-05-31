В Челябинске из-за аварии закрыто движение трамваев в сторону Медгородка

Публикации за 31.05.17

Движение трамваев до челябинского Медгородка закрыто.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение было закрыто около получаса назад. Сообщение об этом появилось в сообществе «Подслушано Челябинский транспорт» в социальных сетях.

По словам горожан, причиной остановки движения послужило внешнее ДТП перед остановкой «Улица Доватора» в сторону центра.

В настоящее время трамваи, маршрутов №6, №17 и №20 следуют до центра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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