ММК удостоился наград салона «Архимед-2017»

Публикации за 31.05.17

Разработки ММК отметили эксперты международного салона изобретений и инновационных технологий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», холдинг удостоился нескольких медалей и дипломов XX Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед», прошедшего в российской столице.

Экспертная комиссия и международное жюри Салона высоко оценили товарный знак «MAGSTRONG», под которым выпускается линейка конструкционных высокопрочных марок сталей, а также четыре запатентованные разработки, касающиеся способов производства высокопрочной и износостойкой свариваемой стали.

В частности, за разработку и активное использование оригинального товарного знака «MAGSTRONG» «Магнитка» получила золотую медаль и диплом. Еще одну золотую медаль принесла компании разработка «Способ производства листовой стали с высокой износостойкостью».

Разработки «Способ производства сверхвысокопрочной листовой стали» и «Способ производства высокопрочной листовой стали» удостоились бронзовых медалей и дипломов.

По итогам Салона ММК был награждён дипломом «Почтения и благодарности» за активное участие в организации и проведении мероприятия. Кроме того, комбинат стал обладателем диплома и «Кубка региона» за активную работу по развитию изобретательства и рационализации, в том числе за успешно разработанные и впервые внедрённые на российском металлургическом заводе мероприятия, направленные на повышение эффективности управления рационализаторской, инновационной и патентной деятельностью.

Челябинск, Виктор Елисеев

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