В Миассе автобус с детьми врезался в полицейскую машину

Публикации за 31.05.17

В Миассе пассажирский автобус столкнулся с полицейским автомобилем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла сегодня около 11:00 на Тургоякском шоссе.

Заказной автобус с детьми в салоне двигался в сопровождении сотрудников МВД. По данным очевидцев, в районе остановки ПАТО водитель общественного транспорта не рассчитал дистанцию и ударил ехавший впереди служебный авто.

По одной из версий, машина полицейских резко остановилась перед «зеброй», чтобы пропустить пешеходов, сообщает NewsMiass. Информации о пострадавших нет. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД.

Челябинск, Юлия Димова

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