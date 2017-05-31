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Публикации за 31.05.17

День защиты от смерти: 1 июня южноуральцев просят сдать кровь для больных детей

День защиты от смерти: 1 июня южноуральцев просят сдать кровь для больных детей

В Челябинской области 1 июня пройдет акция по сбору донорской крови.

Как сообщили РИА в пресс-службе регионального минздрава, ежедневно для оказания неотложной и плановой медицинской помощи Челябинская областная станция переливания крови передает юным пациентам более двух литров плазмы, до трех литров эритроцитной массы и 20 доз тромбоцитного концентрата.

По подсчетам медиков, каждый 41-ый южноуральский донор реально помогает больным детям поправить здоровье.

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В первый летний день мобильный пункт переливания крови в Челябинске разместится возле театра оперы и балета.

Выездная бригада врачей будет принимать первичных и постоянных доноров с 9 до 12 часов. Особенно ждут южноуральцев со всеми резус-отрицательными и с I-ой резус-положительной группами крови.

Кроме того, горожан, достигших 18-летнего возраста, в первой половине дня готовы принять специалисты Челябинской областной станции переливания крови, расположенной на улице Воровского, 68 (остановка «Медакадемия»).

В Магнитогорске 1 июня акция пройдет с 8:15 до 12 часов в двух отделениях областной станции переливания крови – на улицах Карла Маркса и Чкалова.

Напомним, к сдаче крови нужно подготовиться: необходимая информация размещена на сайте Челябинской областной станции переливания крови.

Челябинск, Юлия Димова

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