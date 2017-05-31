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Публикации за 31.05.17

«Магнитка» утонет в цветах

«Магнитка» утонет в цветах

На ММК запустили программу по озеленению.

Как сообщили РИА в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», всего на территории предприятия высадят 120 тысяч цветов.

На комбинате отвели под клумбы 3 тысячи квадратных метров. Ежедневно планируется засаживать цветами 150 квадратных метров.

Вопросам благоустройства на ММК по традиции уделяют большое внимание, отмечают в пресс-службе холдинга. В апреле прошел месячник по благоустройству территории. В ходе субботников сотрудники комбината убрали мусор, очистили зеленые насаждения и обочины автодорог, покрасили и побелили бордюры, ограждения и опоры, очистили от мусора асфальтовые покрытия на закрепленных территориях. Программа озеленения – продолжение работы по облагораживанию территории предприятия.

Отметим, что как сам комбинат, так и другие предприятия, входящие в состав холдинга, всегда входят в число самых благоустроенных организаций Магнитогорска, о чем свидетельствуют результаты ежегодного конкурса мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.05.17

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