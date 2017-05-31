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Челябинск

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Публикации за 31.05.17

Оба в коме: златоустовских подростков, обгоревших в лифте, доставили в областной ожоговый центр

Оба в коме: златоустовских подростков, обгоревших в лифте, доставили в областной ожоговый центр

Второго златоустовского подростка, получившего 90% ожогов тела, вслед за первым доставили в Челябинск.

Как уже сообщало РИА , инцидент произошел вечером 29 мая на северо-западе Златоуста. Двое приятелей 14 и 15 лет зашли в лифт многоэтажки по улице 2-ой Нижнезаводской. С собой мальчишки прихватили жидкость для розжига. Доехав до 7 этажа, подростки подожгли самодельный фитиль, вставленный в бутылку, однако выбежать из кабины не успели. На помощь пострадавшим подоспел один из жильцов дома.

Пенсионер вызвал горящий лифт на первый этаж дома, эвакуировал детей и принялся тушить на них одежду. На место происшествия вызвали скорую. В результате ЧП мальчишек с тяжелом состоянии госпитализировали. В златоустовскую больницу №3 выехала бригада челябинских врачей. После осмотра 15-летнего мальчика, получившего 60% ожогов тела, было принято решение о его перевозке в Челябинск. Машина с пострадавшим прибыла в областной ожоговый центр ближе к ночи.

«Новый День – Челябинск» , и

Состояние второго школьника медики оценили как крайне тяжелое, ребенок оказался нетранспортабелен и остался в Златоусте. Накануне врачи провели повторный осмотр пациента. В результате 14-летнего школьника также перевезли в ожоговый центр горбольницы №6. По данным минздрава, во время поездки состояние подростка не ухудшилось.

На данный момент оба ребенка пребывают в коме (один – в медикаментозной) и подключены аппаратам жизнеобеспечения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего в лифте. К расследованию инцидента подключился Следственный комитет.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 31.05.17

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