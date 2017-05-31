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Челябинск

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Публикации за 31.05.17

В Челябинской области школьники вывели из строя маневровый светофор

В Челябинской области школьники вывели из строя маневровый светофор

Южноуральская полиция неделю искала мальчишек, разбивших маневровый светофор.

Как сообщили РИА в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, инцидент произошел еще 24 мая на станции Аргаяш. Неизвестные разбили линзу и лампочку маневрового светофора.

30 мая в ходе профилактического рейда сотрудники отделения по делам несовершеннолетних линейной полиции обнаружили на территории станции двух несовершеннолетних, 2004 и 2005 годов рождения. Оказалось, что именно они разбили устройство.

Как объяснили школьники, железнодорожный светофор они сломали из любопытства, кидая в него по очереди камни.

Сотрудники транспортной полиции провели с нарушителями и их родителями профилактические беседы, где напомнили о правилах поведения на железной дороге.

В отношении законных представителей школьников были составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Челябинск, Виктор Елисеев

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