NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , ,

Публикации за 31.05.17

Фекалии текут прямо возле одного из челябинских пляжей
Фото предоставлено Челябинской областной общественной экологической приемной

Фекалии текут прямо возле одного из челябинских пляжей

Местные жители жалуются, что зловонные ручьи стекают в воды озера Первое возле санкционированного пляжа.

Как передает корреспондент РИА , свои многочисленные жалобы челябинцы направили представителям областной экологической приемной, где факт загрязнения почвы в районе пляжа на озере Первое подтвердили.

По опросам местных жителей, зловонные стоки существуют здесь еще с минувшего года. Всего в двух сотнях метров от опасного места находится пляж, на территории которого отдыхают и купаются граждане.

Место выхода сточных вод на поверхность находится в близлежащем подлеске, в котором была брошена труба. Примечательно, что рядом расположены всего два объекта: жилая новостройка и Северо-восточный рынок.

В обозримом будущем все зафиксированные нарушения будут направлены региональному министерству экологии, которому предстоит найти виновников и привлечь их к ответственности за ущерб, причиненный экологии этих мест.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 31.05.17

Взятки брал, не подкупал: бывшего вице-мэра Чебаркуля Сафонова приговорили к 9 годам «строгача». / В Челябинской области школьники вывели из строя маневровый светофор. / Главный инженер златоустовского предприятия, «подаривший» дорогостоящий станок частной фирме, предстанет перед судом.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter