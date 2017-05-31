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Челябинск

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Публикации за 31.05.17

Судебные приставы по ошибке оставили больную челябинку без денег

Судебные приставы по ошибке оставили больную челябинку без денег

Жительница Челябинска осталась буквально без средств к существованию по вине судебных приставов.

Как передает корреспондент РИА , сотрудники ФССП перепутали жертву с обладательницей идентичных фамилии, имени и отчества.

Вот уже полтора месяца челябинка не может получить деньги, выплаченные должником по решению суда. В качестве исполнителя решения судебной инстанции выступила ФССП, переводившая поступавшие частями деньги на счет челябинки. Исполнительное производство уже закрыто в связи с фактическим исполнением обязательств, женщина получила постановление об этом.

Только денег от этого у горожанки не прибавилось. «У меня сейчас на счету 55 рублей, а должно быть 24,5 тысячи рублей, – цитирует челябинку ГТРК «Южный Урал». – Они перевели деньги на счет моей полной тезки, но не стали проверять ни прописку, ни дату рождения». Теперь на все вопросы женщины о том, как быть дальше, ей отвечают лишь, что проблема в человеческом факторе. По словам исполнителей, они, дескать, еще в начале этого месяца уведомили по ошибке разбогатевшую тезку, что деньги нужно вернуть, вот только ответа от нее до сих пор нет.

«Надеюсь, что до 5 июня текущего года эти деньги поступят на расчетный счет и будут перечислены взыскателю. Иначе мы будем вынуждены обратиться в суд», – заявляет старший судебный пристав по Курчатовскому району Евгений Корнилов. Насколько затянется новый судебный процесс, неизвестно. А в деньгах челябинка нуждается уже сейчас – она лечится от тяжелого заболевания.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 31.05.17

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