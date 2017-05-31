NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , ,

Публикации за 31.05.17

То «стиральная доска», то ямочная «сплошная»: челябинские дорожники продолжают развлекаться (ФОТО)

То «стиральная доска», то ямочная «сплошная»: челябинские дорожники продолжают развлекаться (ФОТО)

Дорожная разметка продолжает удивлять челябинцев.

Новый День: То ''стиральная доска'', то ямочная ''сплошная'': челябинские дорожники продолжают развлекаться (ФОТО)

Как передает корреспондент РИА , не успели стихнуть «восторги» горожан по поводу разметки а-ля стиральная доска в самом что ни на есть центре Челябинска – на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга, как дорожное предприятие подбросило новый сюрприз.

Что интересно, очередной результат развлечений дорожных служб горожане заметили недалеко от «волнующейся» разметки. «На улице Пушкина нарисовали свежую разметку, а ямы не заделали, – написал очевидец на одном из форумов. – Между проспектом Ленина и улицей Коммуны (ближе к Ленина) есть участок двойной сплошной, разметка идет-идет, потом прерывается, так как яма, и после ямы идет дальше».

Новый День: То ''стиральная доска'', то ямочная ''сплошная'': челябинские дорожники продолжают развлекаться (ФОТО)

Челябинцы живо интересуются мнением ГИБДД по поводу изобретательности местных дорожников. «В СМЭУ ГАИ (или кто там разметку рисует), интересно, как на это смотрят? – размышляют горожане. – Это вообще как безопасность движения повышает? Дороги не починены, и прям поверх этого позорища разметочку обновляют...»

Новый День: То ''стиральная доска'', то ямочная ''сплошная'': челябинские дорожники продолжают развлекаться (ФОТО)
Новый День: То ''стиральная доска'', то ямочная ''сплошная'': челябинские дорожники продолжают развлекаться (ФОТО)
Новый День: То ''стиральная доска'', то ямочная ''сплошная'': челябинские дорожники продолжают развлекаться (ФОТО)

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 31.05.17

Южноуралец продолжает в одиночку бороться со свалкой на Копейском карьере. / Судебные приставы по ошибке оставили больную челябинку без денег. / Фекалии текут прямо возле одного из челябинских пляжей.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter