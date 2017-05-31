То «стиральная доска», то ямочная «сплошная»: челябинские дорожники продолжают развлекаться (ФОТО)

Публикации за 31.05.17

Дорожная разметка продолжает удивлять челябинцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не успели стихнуть «восторги» горожан по поводу разметки а-ля стиральная доска в самом что ни на есть центре Челябинска – на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга, как дорожное предприятие подбросило новый сюрприз.

Что интересно, очередной результат развлечений дорожных служб горожане заметили недалеко от «волнующейся» разметки. «На улице Пушкина нарисовали свежую разметку, а ямы не заделали, – написал очевидец на одном из форумов. – Между проспектом Ленина и улицей Коммуны (ближе к Ленина) есть участок двойной сплошной, разметка идет-идет, потом прерывается, так как яма, и после ямы идет дальше».

Челябинцы живо интересуются мнением ГИБДД по поводу изобретательности местных дорожников. «В СМЭУ ГАИ (или кто там разметку рисует), интересно, как на это смотрят? – размышляют горожане. – Это вообще как безопасность движения повышает? Дороги не починены, и прям поверх этого позорища разметочку обновляют...»

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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