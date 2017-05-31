Прокуратура требует закрыть «Красное&Белое» в Челябинске

Публикации за 31.05.17

Алкомаркет известной в Челябинске сети вызвал гнев прокуратуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, один из магазинов сети «Красное&Белое» в Челябинске должен быть закрыт в связи с серьезными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства.

Прокуратура Металлургического района города получила обращение от одной из местных жительниц, которая пожаловалась на незаконность осуществления деятельности магазина сети «Красное&Белое», расположенного по улице Комаровского, и инициировала проверку.

В ходе проверки были выявлены нарушения санитарных и эпидемиологических норм, предъявляемых к эксплуатации жилых и общественных помещений. Установлено, что торговое предприятие находится на цокольном этаже жилого многоквартирного здания. Единственный вход в магазин расположен на стороне соседнего дома, через него же осуществляется и загрузка товара. Прямо над входом в магазин находятся окна жилых квартир. Загрузочная площадка перед входом не установлена.

Менжду тем, в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, загрузка продуктов должна осуществляться с торца жилого здания, не имеющего окон. Помещения общественного назначения, встроенные в жилые дома, должны также иметь входы, которые были бы изолированы от жилой части дома, при этом, участки для стоянки транспорта персонала должны находиться за пределами придомовой территории. Также не допускается загрузка продуктов со стороны жилого здания, где располагаются окна жилых квартир.

В связи с выявленными нарушениями прокурор района обратился в Советский районный суд и потребовал признать незаконной деятельность магазина, расположенного по указанному адресу.

Челябинск, Олег Кирьянов

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