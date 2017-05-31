Директор магнитогорского завода обманул партнера на 9,3 миллиона рублей

Публикации за 31.05.17

В Магнитогорске директор завода «кинул» партнера на 9,3 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, директор коммерческого предприятия из Магнитогорска в скором времени окажется на скамье подсудимых – мужчину обвиняют в хищении 9,3 миллиона рублей под предлогом поставки продукции.

«Прокуратурой Ленинского района Магнитогорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя компании «Завод замкнутого профиля». Мужчина обвиняется в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере», – сообщает надзорное ведомство.

По данным следователей, директор ООО «Завод замкнутого профиля» весной минувшего года предложил руководителю ООО «Стальпрофиль» приобрести металлопрокат при условии 100-процентной предоплаты, заверив того в своевременном и полном исполнении обязательств со своей стороны. После того, как договор был подписан, злоумышленник получил от «партнера» 15,7 миллиона рублей. Однако металлопрокат он поставил лишь на 2,4 миллиона рублей, после чего вернул 4 миллиона рублей. Оставшиеся 9,3 миллиона рублей магнитогорец решил оставить себе.

Следователи установили, что с момента заключения договора южноуралец не планировал осуществлять поставки продукции. Для придания видимости, в убыток себе, он приобрел часть продукции по завышенным ценам, после чего вернул компании «Стальпрофиль» часть уплаченных средств. Остальные денежные средства подозреваемый перевел на счета своих родственников, а также погасил долги ТСЖ, руководителем которого он является.

Во время следствия были наложены аресты на лицевые счета подозреваемого, а также на объекты недвижимости и принадлежащий ему автомобиль – это имущество оценивается примерно в 3 миллиона рублей. На данный момент материалы уголовного дела в отношении мужчины вместе с обвинительным заключением по нему направлены в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Олег Кирьянов

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