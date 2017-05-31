Выпускники челябинского летного училища обратились в Генпрокуратуру

Публикации за 31.05.17

Выпускники челябинского летного училища, лицензии которых могут быть в скором времени аннулированы, обрались с жалобой в Генпрокуратуру РФ.

Как уже сообщал «Новый День», Росавиация не допускает к полетам выпускников челябинского летного училища: под запрет попали бывшие курсанты частного профессионального образовательного учреждения «Челябинское летное училище гражданской авиации» (ЧПОУ «ЧЛУГА», созданного в 2015 году на базе ЧУПО «УТЦ «ЧелАвиа».

Причиной недопуска новоиспеченных летчиков, получивших документы на управление гражданскими самолетами в конце прошлого года, стало отсутствие у образовательного учреждения соответствующего сертификата.

Срок действия лицензии, выданной Росавиацией челябинскому летному училищу, истек еще в августе 2016 года, однако все это время обучение в вузе не прекращалось. Выпускники училища направили коллективное письмо на имя генерального прокурора страны Юрия Чайки с просьбой проверить информацию о возможном аннулировании Росавиацией летных лицензий, полученных пилотами по итогам обучения.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 31.05.17

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