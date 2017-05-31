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Челябинск

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Публикации за 31.05.17

Клептомания: житель Челябинска два раза за день попался на кражах цветного металла

Клептомания: житель Челябинска два раза за день попался на кражах цветного металла

В Челябинске 29-летний местный житель всего за один день дважды погорел на краже цветных металлов.

Как сообщили РИА в ЮУ УВД на транспорте, в обоих случаях нелегального охотника за металлом застали на территории ж/д станции Челябинск-главный. Сначала подозрительного мужчину заметил один из осмотрщиков вагонов парка «А» и вызвал полицию. Прибывшие к месту происшествия правоохранители нашли у гражданина сорок метров электрокабеля. Сам мужчина впоследствии признался, что кабель он похитил с целью сдачи его в пункт приема цветных металлов.

Оформив соответствующие процессуальные бумаги, стражи порядка отпустили воришку, не подозревая, что через некоторое время встрется с ним вновь – на этот раз на территории багажного отделения той же станции. Во второй раз полицейские нашли и изъяли у мужчины тридцать метров электрокабеля. И снова мужчина чистосердечно признался, что планировал сбыть похищенный кабель в пункт приема металлов. Общая сумма ущерба от его неправомерных действий составила 7 000 рублей.

В итоге «предприимчивый» житель Челябинска стал фигурантом сразу двух уголовных производств, открытых в его отношении за кражу. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Челябинск, Олег Кирьянов

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