Клептомания: житель Челябинска два раза за день попался на кражах цветного металла

Публикации за 31.05.17

В Челябинске 29-летний местный житель всего за один день дважды погорел на краже цветных металлов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ЮУ УВД на транспорте, в обоих случаях нелегального охотника за металлом застали на территории ж/д станции Челябинск-главный. Сначала подозрительного мужчину заметил один из осмотрщиков вагонов парка «А» и вызвал полицию. Прибывшие к месту происшествия правоохранители нашли у гражданина сорок метров электрокабеля. Сам мужчина впоследствии признался, что кабель он похитил с целью сдачи его в пункт приема цветных металлов.

Оформив соответствующие процессуальные бумаги, стражи порядка отпустили воришку, не подозревая, что через некоторое время встрется с ним вновь – на этот раз на территории багажного отделения той же станции. Во второй раз полицейские нашли и изъяли у мужчины тридцать метров электрокабеля. И снова мужчина чистосердечно признался, что планировал сбыть похищенный кабель в пункт приема металлов. Общая сумма ущерба от его неправомерных действий составила 7 000 рублей.

В итоге «предприимчивый» житель Челябинска стал фигурантом сразу двух уголовных производств, открытых в его отношении за кражу. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 31.05.17

Выпускники челябинского летного училища обратились в Генпрокуратуру. / Директор магнитогорского завода обманул партнера на 9,3 миллиона рублей. / Челябинские махинаторы, обманувшие вкладчиков на 1,5 миллиарда рублей, пытались смягчить свою участь. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»